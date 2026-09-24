Сильні вибухи у Києві: ворог атакував балістичними ракетами

Російська армія застосувала балістику проти Києва вночі 24 вересня. Прогриміла серія вибухів у столиці.

Загроза від реактивних БпЛА також актуальна. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про ракетний удар по Києву вночі 24 вересня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили після півночі 24 вересня о 00:54. Це сталося через загрозу балістичного обстрілу, про що свідчило повідомлення Повітряних сил. Реактивні дрони російської армії також регулярно загрожували Київській області.

За кілька хвилин кияни почули гучні звуки – серію вибухів. Сили Протиповітряної оборони працювали по цілях ворога.

Вибухи в Києві. Столиця під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!

– закликав міський голова Віталій Кличко.

Є інформація також про виклики медиків у Святошинський, Солом'янський та Подільський райони.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва цієї ночі?

Про наслідки обстрілу ворога влада надала таку інформацію:

У Солом'янському та Подільському районах – падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Дніпровському районі – падіння уламків у двори 16- поверхового та приватного житлових будинків, також на адмінбудівлю.

Загроза не минула – атака триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що Росія у середу, 23 вересня, цілий день атакувала Київ безпілотниками. Загинули двоє людей у столиці, 45 постраждали. Руйнувань зазнали культовий ринок "Шайба", КВЦ "Парковий" та інші об'єкти.