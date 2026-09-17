Сильні вибухи прогриміли у Києві: ворог атакував балістикою, у місті є руйнування

Росія вдарила ракетами по Києву та області. Вночі 17 вересня прогриміли вибухи у регіоні. Також у повітрі був Міг-31К.

Міський голова Віталій Кличко надав першу інформацію про наслідки обстрілу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 17 вересня?

Повітряна тривога у Києві вночі 17 вересня лунала неодноразово. Невдовзі після півночі – через загрозу реактивних безпілотників, а близько 2 години – через ракетний обстріл, про який застерегли Повітряні сили.

Під час повітряної атаки із застосуванням балістичного озброєння російської армії у столиці пролунала низка гучних вибухів. За свідченням моніторингових спільнот, ракети запускали щонайменше з 3 напрямків – Курська, Воронежа та Брянська.

Також існувала загроза пусків ракет "Кинджал" із Міг-31К – через це оголошували повітряну тривогу по всій Україні. І ще від моніторів була попередня інформація про пуски "Калібрів" із регіону Каспійського моря.

Зауважимо, щодо наслідків на цей момент попередньо відомо таке:

У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях – пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС.

районі уламки впали на кількох локаціях – пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. У Святошинському районі – влучання у нежитлову будівлю. Інформацію уточнюють.

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Додамо, що одночасно з Києвом Росія запустила ракети на Запоріжжя, там в області також чули вибухи. А перед цим під масованим нальотом була Одеса – у місті пошкоджена багатоповерхівка та постраждали люди.