Сильні зливи тероризують Японію: влада хоче евакуювати понад 300 тисяч сімей

Японія продовжує потерпати від сильних злив, які раніше вже спричинили руйнівні повені. Влада оголосила надзвичайний стан у трьох південно-західних префектурах.

Найвищий рівень небезпеки оголосили у префектурах Каогшіма, Міядзакі та Кумамото.

Важливо З'явились моторошні відео зсуву в Японії: зниклих безвісти вже понад 100, є загиблі

Як повідомили японські метеорологи, за 3 дні:

в префектурі Сідзуока випало 550 міліметрів опадів,

в префектурі Канагава – 780 міліметрів.

Ці показники перевищили місячний рівень опадів. Місцеве населення попереджають про загрозу розливу річок і сходу обвалів. Через негоду влада закликала евакуювати приблизно 300 сімей.

Зазначимо, що сильні зливи в Японії вже наробили чимало лиха. Так, через сильні дощі 3 липня стався великий зсув ґрунту. Негода найбільше наробила лиха у місті Атамі. Влада міста повідомила, що через негоду відомо про загибель 3 людей. Кількість зниклих безвісти зросла від 20 до 113 людей.

Наслідки зсуву в Японії / Фото з твітеру NORI