Сильні зливи затопили Філіппіни: тисячі людей евакуювали

Столицю Філіппін Манілу та прилеглі провінції затопили сильні мусонні дощі, які тривали кілька днів. Тепер влада намагається відкрити якнайбільше притулків для постраждалих.

Евакуювали 15 тисяч людей

З міста Марікіна за ніч евакуювали 15 тисяч населення. Це сталося після того, як вода піднялася до пояса і перекрила дороги для легкових автомобілів.

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Чиновники заявляють, що намагаються відкрити більше притулків для надзвичайних ситуацій із забезпеченням соціальної дистанції. Вони побоюються, щоб табори евакуації не перетворилися на епіцентри поширення коронавірусу.

Ця ситуація буде занадто складною, якщо не буде остаточного рішення щодо повені. Особливо зараз, коли є загроза поширення штаму "Дельта",

– заявив мер Марікіни Марселіно Теодоро.



Люди ночували у таборах для евакуації / Фото Shutterstock

Що відомо про постраждалих

У гірському північному місті Багіо 23 липня внаслідок негоди загинула місцева мешканка. На таксі, яким вона їхала, від сильного вітру впало дерево.

Недалеко від порту у провінції Албай перекинувся вантажний човен. На щастя, усіх 10 членів екіпажу врятували.

Причина негоди

Мер Марікіни стверджує, що місто накрила повінь через багаторічні рубки лісів і сильне замулення річки.