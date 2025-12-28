Америку та Європу накрив сніговий шторм: у Швеції є загиблі, у США – затримано тисячі рейсів

Сполучені Штати та країни Північної Європи 27 і 28 грудня накрили сильні снігові шторми. У Швеції через негоду загинули щонайменше 2 людини, а в США було затримано тисячі рейсів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News, The Local Sweden, Reuters та AP.

Які наслідки сильної негоди в Північній Європі?

Сніговий шторм "Йоганнес" накрив Норвегію, Швецію та Фінляндію 27 грудня й наробив чимало лиха. У Швеції синоптики заздалегідь попереджали про сильний вітер майже по всій північній половині країни, а 28 грудня там місцями й далі прогнозують штормові пориви та снігопади.

Яким був шторм "Йоганнес" у Північній Європі / Фото з акаунту @Def_Century у соцмережі Х

Унаслідок негоди загинули щонайменше дві людини. Один із загиблих – чоловік близько 50 років: неподалік гірськолижного курорту Кунгсбергет у центральній Швеції на нього впало дерево. Чоловіка доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося.

Ще один трагічний випадок стався на півночі Швеції – регіональна комунальна компанія Hemab повідомила про загибель свого працівника під час робіт на місцевості. Попередньо, причиною також могло стати падіння дерева.

Як люди добиралися у Швеції під час снігового шторму / Відео з акаунту у соцмережі Х

Шторм залишив без світла сотні тисяч людей. У Фінляндії без електропостачання опинилися понад 120 000 будинків, найбільше постраждав захід країни. У Швеції електрики не було більш ніж у 40 000 домівок.

Негода вплинула й на роботу транспорту. В аеропорту Кітілла на півночі Фінляндії тимчасово зупинили рух після того, як сильний вітер зніс пасажирський літак і менший літак зі злітно-посадкової смуги прямо в сніговий замет.

Якого лиха наробив сніговий шторм у США?

У Нью-Йорку через потужний снігопад випала рекордна за останні роки кількість снігу. За даними Національної метеорологічної служби США, у Центральному парку зафіксували 11 сантиметрів опадів – такого не було з січня 2022 року. У більшості округів штату влада оголосила надзвичайний стан.

Центральний парк у Нью-Йорку засніжило / Відео з акаунту @isardasorensen у соцмережі Х

Негода серйозно вдарила по авіасполученню. Як повідомляє BBC, 27 грудня скасували понад 900 рейсів, переважно в районі Нью-Йорка. Понад тисячу рейсів було скасовано або затримано на північному сході та в районі Великих озер через сніг.

Загалом по всій території США затримали більш ніж 9 000 авіарейсів, свідчать дані сервісу FlightAware.

У США затримали тисячі рейсів через сильний сніг / Фото з акаунту @Def_Century у соцмережі Х

Про можливі затримки в роботі також попередили найбільші аеропорти регіону – імені Джона Ф. Кеннеді, Ньюарк Ліберті та ЛаГуардія, де через снігопад довелося коригувати графіки вильотів і посадок.

Мешканцям більшої частини північного сходу США було рекомендовано уникати виїзду на дороги через небезпечні умови. Попередження про крижані шторми та рекомендації щодо поведінки під час зимової погоди також були розміщені для більшої частини Пенсильванії та значної частини Массачусетсу.

Масштабний сніг накрив північ Сполучених Штатів / Відео ABC News

