Сильний землетрус вдарив по Афганістану та Пакистану: загинули щонайменше 250 людей

Землетрус на сході Афганістану стався рано вранці в середу, 22 червня. Внаслідок нього загинули щонайменше 250 людей, ще понад 150 отримали поранення.

Землетрус стався вночі, коли люди спали

Місцева влада зауважила, що кількість жертв ще може зрости. Адже землетрус стався вночі, коли люди спали у своїх будинках, тож багато хто опинився під їхніми уламками.

Раніше В Японії стався потужний землетрус: є загиблі та більш ніж сотня поранених

За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 44 кілометри від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 кілометр. Сила підземних поштовхів склала 6,1 бала.

Більшість загиблих – у провінції Пактика. Жертви є також у місті Хост та провінції Нангархар.

Ліквідація наслідків стихійного лиха триває

Щонайменше 100 будинків зруйновано. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха. Тож, кількість жертв може зрости.

Сильний землетрус вразив 4 райони провінції Пактіка, вбивши і поранивши сотні наших співвітчизників і зруйнувавши десятки будинків. Ми закликаємо всі агентства з надання допомоги негайно відправити команди в цей район, щоб запобігти подальшій катастрофі,

– написав у твітер заступник прессекретаря уряду талібів Білал Карімі.

Землетрус також відчули в сусідньому Пакистані. Однак повідомлень про пошкодження або постраждалих звідти не надходило.

До слова, 16 березня у східній Японії відбувся потужний землетрус силою у 7,3 бала. Небезпечне природне явище зафіксували біля узбережжя східної префектури Фукусіма.

Наслідки землетрусу у Японії 11 років тому: дивіться відео