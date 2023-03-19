Силовикам дано команду обшуками паралізувати роботу КМДА, – Черненко

П’ятницю за часів Януковича називали днем рейдера, тому що вся люта дичина, яку потрібно було протягнути по бєспрєдєлу відбувалася під кінець робочого тижня. Робилося все перед вихідними, щоб ані державні органи не могли зреагувати, ані суспільство помітити. П’ятниця, що минула, нагадала ті часи.

Таку думку у своєму фейсбуці висловив колишній народний депутат Олександр Черненко.

Десятки дрібних анонімних телеграм-каналів заливаються низькоякісною "джинсою" про те, що силовикам треба прийти з обшуками у Київську міську державну адміністрацію. Окрім Кличка, силовикам рекомендують провести обшуки у його найближчого оточення, а також у низки депутатів Київради та посадовців,

– заявив Черненко.

За його словами, на перший погляд, чергова "мінусова" кампанія, звичайна брудна інформаційна піна. Але чіткість звинувачень та низка прізвищ у "публікації" дає підстави вважати, що мінусова кампанія – привід вже з понеділка зайти з масками-шоу до КМДА.

Екснардеп додав, що підстава – "публікації в ЗМІ". Раніше потрібна була публікація хоч на якомусь сайті. Зараз алгоритм став ще примітивнішим. Джинса на "телезі" – прихід силовиків – блокування роботи – медійний розголос – далі історія здувається. Але соковита картинка в голові в суспільства лишається. Відпрацювали.

"Навіщо використовувати колосальні кошти на репресивний апарат, завдання якого – бігати в чоботах по паркету за політичними конкурентами? А для того, щоб заблокувати діяльність КМДА та міськради та відразу після цього призначити своїх замість усіх, кого обрали кияни. І весь цей абсурд відбувається під час війни. Дуже небезпечно для держави", – підсумував Черненко.