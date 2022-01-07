Силовики в Алмати попередили про жорстоку "зачистку", протестувальникам дають 10 хвилин

У центрі найбільшого міста Казахстану Алмати силовики попередили людей, що буде зачистка. Вони вимагали в людей терміново покинути центральну площу.

Біля площі були припарковані машини. Водночас до них під'їхав бронеавтомобіль і силовики почали вимагати терміново покинути площу.

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Почнуться активні дії

Силовики пояснили людям, що вони мають покинути площу, бо "почнуться активні дії".

Водночас військові додали попередження, що у людей є всього 10 хвилин. Після цього люди почали покидати площу.

Останні новини про ситуацію в Казахстані

Ситуація у Казахстані станом на 7 січня продовжує залишатися напруженою. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ силовикам стріляти на ураження по мітингувальниках.

Киргизстан, Таджикистан та Вірменія відправили війська в Казахстан. По всій країні оголосили "червоний рівень терористичної загрози".

Також в країні є російські війська та 2500 військових ОДБК для придушення "тероризму". 6 січня вже зачищали площу біля мерії в місті Алмати. Вони взяли в оточення 2 сотні озброєних протестувальників. Згодом силовики відійшли.

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