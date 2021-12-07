Силовики на Рівненщині відпрацювали "прорив кордону мігрантами"
Джерело:МВС України
У Рівненській області силовики тренувалися стримувати групи умовних мігрантів, які хочуть прорватися через кордон. Навчання пройшли у межах спецоперації "Полісся".
Тренування відбулись під керівництвом Державної прикордонної служби України. У них взяли участь представники відомств Міністерства внутрішніх справ. Залучили також військових з частини 3055 Нацгвардії.
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Силовики вчились стримувати мігрантів
За легендою навчань, працівники Держприкордонслужби отримали інформацію, що на одній з автомобільних доріг на території Білорусі у сторону українського кордону рухаються кілька сотень людей.
На Рівненщині відпрацювали "прорив кордону мігрантами" / Фото МВС України
Про інформацію одразу доповіли у Міжрегіональний координаційний штаб.
Для того, аби зупинити нелегальних мігрантів, одразу залучили групи стримування, перекладачів, перемовників, фахівців повітряного моніторингу, рятувальників та медиків.
У навчаннях взяли участь рятувальники / Фото МВС України
Спецоперація "Полісся": що про неї відомо
- Спеціальна прикордонна операція "Полісся" стартувала 23 листопада. Вона проходить у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській.
- Вже 2 тижні у цих регіонах проводять навчання, аби силовики змогли відпрацювати навички протидії незаконним спробам мігрантів прорватися в Україну.
Як проходить спецоперація: дивіться відео