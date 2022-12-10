Представники СБУ викрили одіозного диякона УПЦ МП. Він агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії.

Зрадник – диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП. Він публічно схвалював проведення так званого "референдуму" про приєднання регіону до країни-терористки.

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СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, диякон "зависав" у соцмережі "Вконтакте" (забороненій в Україні). Там від свого імені він "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту. Зрадник активно коментував російські публікації.

Диякон закликав місцевих жителів прийти на фейкові "виборчі дільниці" й "проголосувати" за приєднання до Росії. Також зрадник заперечував існування українського народу, його мови і культури.

"Клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі "русская весна", – мовиться у повідомленні.

У зрадника провели обшуки. Там виявили комп'ютерну техніку з доказами злочинів. Наразі диякону повідомили про підозру. Розв'язують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Ректору Почаївської духовної семінарії повідомили про підозру

Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП у грудні 2022 року повідомили про підозру. СБУ зібрала докази зрадницької діяльності архієпископа. Він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті та поширював наративи Кремля.

Також зрадник принижував національну честь та гідність українців.