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Силовики обшукують будинок звільненої ректорки медуніверситету Амосової

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Вдома в Амосової проводять обшуки
Вдома в Амосової проводять обшуки / Телеграф

У четвер, 26 липня, проводяться обшуки у будинку звільненої ректорки Національного медичного університету імені Богомольця Катерини Амосової.

Про це повідомляє ТСН.

Окрім того, обшуки тривають у приміщеннях навчального закладу, зокрема у проректора Олександра Никитюка.

Нагадаємо, в кінці березня Міністерство охорони здоров'я видало наказ звільнити Катерину Амосову з посади ректора Національного медуніверситету імені Богомольця.

Перед цим комісія МОЗ визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт. Ще раніше Амосову було відсторонено від посади, бо університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "КРОК" – аналог ЗНО для медиків.

Теги: Новини України Новини Києва Розслідування Освіта Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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