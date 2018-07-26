Силовики обшукують будинок звільненої ректорки медуніверситету Амосової

У четвер, 26 липня, проводяться обшуки у будинку звільненої ректорки Національного медичного університету імені Богомольця Катерини Амосової.

Про це повідомляє ТСН.

Окрім того, обшуки тривають у приміщеннях навчального закладу, зокрема у проректора Олександра Никитюка.

Нагадаємо, в кінці березня Міністерство охорони здоров'я видало наказ звільнити Катерину Амосову з посади ректора Національного медуніверситету імені Богомольця.



Перед цим комісія МОЗ визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт. Ще раніше Амосову було відсторонено від посади, бо університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "КРОК" – аналог ЗНО для медиків.