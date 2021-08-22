Силою прориватись не буду, – Кличка не впустили в аеропорт на зустріч Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде в Україну. Однак мер Києва Віталій Кличко не може її зустріти в аеропорту, як це було на попередніх візитах. Його туди не впустили.

Про інцидент провідомив сам Кличко. Він обурився, адже вважає, що мер столиці повинен зустрічати Меркель.

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"Цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду. Однак таке в моїй практиці мера – вперше", – написав Кличко.

Цікаво, у "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?,

– додав мер столиці.



Кличка не впустили на зустріч Меркель / Фото Віталія Кличка

"Вас немає в списку"

На відео, яке опублікував Кличко, видно, як він намагається пройти. Його не впускають, зазначивши, що мера немає у списку.

"Прориватись не буду, якось не цивілізовано це виглядатиме", – сказав мер.