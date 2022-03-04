Сільпо теж припиняє співробітництво з Coca-Cola

Сільпо з 4 березня припиняє співробітництво з Coca-Cola. Таке рішення ухвалили через те, що компанія цинічно продовжує працювати в Росії.

Пресслужба Сільпо повідомила, що вже 4 березня продукція Coca-Cola зникне з полиць мережі супермакетів. Окрім того, зупинять всі майбутні постачання.

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В той час, як країни та компанії вільного світу припиняють будь-які бізнес зв'язки з Росією та намагаються допомогти українській нації та військовим, компанія Coca-Cola вирішила продовжити там свою роботу,

– мовиться у повідомленні.

З полиць Сільпо зникнуть такі напої:

Coca-Cola;

Fanta;

Schweppes;

Sprite;

BonAqua;

Rich

тощо.

Пресслужба Сільпо наголосила, що засуджує таку позицію Coca-Cola.

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