Сільпо теж припиняє співробітництво з Coca-Cola
Джерело:фейсбук Сільпо
Сільпо з 4 березня припиняє співробітництво з Coca-Cola. Таке рішення ухвалили через те, що компанія цинічно продовжує працювати в Росії.
Пресслужба Сільпо повідомила, що вже 4 березня продукція Coca-Cola зникне з полиць мережі супермакетів. Окрім того, зупинять всі майбутні постачання.
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В той час, як країни та компанії вільного світу припиняють будь-які бізнес зв'язки з Росією та намагаються допомогти українській нації та військовим, компанія Coca-Cola вирішила продовжити там свою роботу,
– мовиться у повідомленні.
З полиць Сільпо зникнуть такі напої:
- Coca-Cola;
- Fanta;
- Schweppes;
- Sprite;
- BonAqua;
- Rich
- тощо.
Пресслужба Сільпо наголосила, що засуджує таку позицію Coca-Cola.
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