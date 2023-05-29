Авто застрягли у воді та величезні затори: окупований Сімферополь пливе через негоду

В окупованому Сімферополі знову проблеми. Цього разу замість "бавовни" росіян затопило.

Так, у Сімферополі триває злива, сильний вітер та туман. Через це вулиці затоплено. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Сімферополь під водою

У Сімферополі до кінця доби та протягом 30 травня очікуються зливи, грози, град та шквалистий вітер. Також оголошено штормове попередження.

Через це в окупованому місті затопило вулиці. На дорогах утворилися затори, а водіїв просять обирати інші маршрути.

До того ж декілька авто вже застрягли через високий рівень води.

Пропагандисти кажуть, що у трьох районах Криму через зливу підтопило 16 будинків та 30 дворів. Окрім цього, у Білогірському районі 28 травня випало 31 міліметрів опадів, у Сімферополі – 11 міліметрів, у Бахчисарайському районі – 12 міліметрів.

Затоплення Сімферополя: дивіться відео

Золочів на Львівщині засипало градом

Нещодавно у місті Золочів Золочівського району Львівської області випав град. На кадрах можна помітити, що містечко опинилось в епіцентрі негоди.

Так, подвір'я місцевих мешканців фактично були встелені градом. Окрім того, у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому град розміром з куряче яйце. У мережі написали, що справді град був великий.