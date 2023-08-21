"Це тільки перші дзвіночки": окупанти вже відчувають проблеми з логістикою у Криму

Україна продовжує робити все можливе для того, щоб Росія програла війну, розв'язану нею ж. Зокрема, атакує логістику ворога. Свіжі проблеми для окупантів не змусили на себе чекати, кажуть партизани у Криму.

Партизанський рух "Атеш" зауважив, що у ворога проблеми з логістикою в окупованому Криму. На одній зі станцій стоїть безліч потягів з цистернами.

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Потяги стоять на місці

За даними агента "Атеш", на залізничній станції "Сімферополь-Вантажний" зафіксували величезну кількість потягів з цистернами під завантаження паливно-мастильних матеріалів.

Така ситуація спостерігається і на інших станціях. Відправлення цих складів поки що не очікується. Це пов'язано з логістичними проблемами Росії за межами півострова,

– кажуть в "Атеші"

У Сімферополі на залізниці стоїть безліч поїздів з цистернами: дивіться відео

Партизани зазначають, що це "перші дзвіночки для російської логістики". За їхніми словами, на неї очікує повне руйнування, як і всієї оборони ворога на Півдні.

Замість поїздів – судна

20 серпня партизани руху "Атеш" розповіли, що спостерігають за діями ворога на Керченському мосту. Так, їм вдалося зафіксувати, що поблизу мостового переходу рухаються 5 вантажних суден Росії.

В "Атеші" висловили припущення щодо цих суден. Існує ймовірність, що з їхньою допомогою ворог міг транспортувати вантажі військового призначення.

У русі наголосили, що по всьому окупованому Криму діють їхні агенти. І вони продовжують моніторити рухи й активність ворога на півострові.

В "Атеші" додали, що техніка, які ворог міг транспортувати суднами, не повинна дістатися фронту. Крім того, закликали долучатися людей, котрі перебувають на окупованих територіях. Таким чином можна буде наблизити перемогу України.

Переправи росіян під загрозою

На цьому наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що Чонгарський і Генічеський мости зазнали суттєвих пошкоджень.

Саме тому окупанти намагаються навести понтонні переправи там. Тож вона зробила важливе попередження. Речниця ОК "Південь" наголосила, що ми влучили у мости, тож можемо влучити і в понтони ворога.