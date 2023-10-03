"Нічого страшного не буде": Симоньян запропонувала влаштувати над Сибіром ядерний вибух

Кремлівська пропагандистка Маргаріта Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Вона навіть описала росіянам "перспективну" модель життя.

Відповідний наратив активно поширюють пропагандистські телеграм-канали. Симоньян також пояснила, що "насправді" станеться після ядерного вибуху, передає 24 Канал.

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Що ж буде після ядерного вибуху: версія Симоньян

Російська пропагандистка стверджує, що одна "розумна людина" розповіла їй цікавий сценарій з ядерним ударом. Нібито "бити по Вашингтону не треба", а можна влаштувати ядерний удар над Сибіром. Цікаво, що на думку Симоньян нічого "страшного не станеться".

Ось людина мені говорить, він інженер-радіотехнолог: "А ти знаєш, що, якщо на російській території десь над Сибіром влаштувати термоядерний вибух, наприклад, ядерний вибух, нічого страшного такого не буде?". Ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої радіації, яка вб'є всіх навколо, а кого не вб'є, то ті помруть протягом 10 років – цього нічого не буде,

– розповідає Симоньян.

За версію кремлівської пропагандистки, після ядерного вибуху усього лиш з ладу буде виведена уся радіоелектроніка, супутники та інша побутова техніка, наприклад, камери чи телефони. Симоньян розповідає про "чудову перспективу" повернутися росіянам приблизно у 1993 рік, коли людям доводилося користуватися стаціонарними телефонами. Ба більше, вона наводить аргумент, що тоді батькам не доведеться пояснювати дітям, чому у них немає сучасних гаджетів типу iPad.

Разом з тим, речник Владіміра Путіна Пєсков наголосив, що Росія не відмовилася від мораторію на ядерні випробування. Так він прокоментував слова про нібито підготовку до випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник" й "пропозицію" Симоньян.

Ідея Симоньян про ядерний вибух над Сибіром: дивіться відео

"Фраза "бомбити Воронеж" заграла новими фарбами"

У ГУР МО прокоментували істерику Симоньян і її пропозицію завдати ядерного удару над Сибіром. Представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що тепер фраза "бомбити Воронеж" заграла новими фарбами.

Він наголосив, що росіяни продовжують вдаватися до ядерного шантажу, але він насправді вже не працює, адже весь цивілізований світ разом з Україною побачили справжні наміри росіян. Ба більше, Юсов припускає, що після поразки Росії кремлівські пропагандисти можуть "перевзутися й почати поливати брудом Путіна.

Від того, що на декілька тональностей вище буде кричати російська пропаганда, нічого не зміниться. Я думаю, що Симоньян це чудово усвідомлює, але робота у неї така. І після неминучої поразки, я думаю, що ті самі російські пропагандисти будуть кричати про жахливі злочини путінського режиму,

– заявив Юсов.