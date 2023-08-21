"Засвітила роботу ППО": пропагандистка Симоньян бідкається, що один із дронів впав біля її дому

Кремлівська пропагандистка-істеричка Маргарита Симоньян поскаржилася на атаку дронів. Вона стверджує, що один із безпілотників нібито був збитий у Московській області саме неподалік її будинку.

Свої бідкання пропагандистка поширила у своєму телеграм-каналі та навіть додала фото начебто збитого дрона, інформує 24 Канал. Вочевидь, вона не знає, що навіть якби це було правдою, знімати роботу ППО не можна.

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Симоньян дякує ППО

"Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній з нами вулиці. Дякуємо нашій ППО, що без жертв та руйнувань", – заявила Симоньян.



Симоньян каже, що біля її будинку упав дрон / Скриншот з телеграм-каналу пропагандистки

Симоньян засвітила роботу ППО

Дякувати ППО у росіян уже входить у звичку, щось таки часто доводиться застосовувати свою "багатоешелонну" систему Протиповітряної оборони.

Цікаво, чи дасть Путін медальку Симоньян цього разу, адже публікувати фото роботи ППО – категорично не можна. Блогерська жилка у Симоньян таки переважила, чи то звичайна необережність. Але це може дорого коштувати "зірці" наступного разу, та це уже не наші проблеми.

До слова, в Кремлі попередньо хотіли ввести штрафи за поширення інформації про падіння безпілотників, дислокацію вибухів і інші надзвичайні події, які так часто стаються в Росії.

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