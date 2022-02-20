Симптоми Омікрону у дітей, хто у червоній зоні: новини про коронавірус за 20 лютого
У МОЗ назвали три основні симптоми Омікрону в дітей. Вже 3 області України на межі виходу з червоної зони карантину. Темпи вакцинації на вихідних знизились. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 20 лютого
Захворюваність на COVID-19 знижується
Джерело: МОЗ
За попередню добу, 19 лютого, в Україні виявили 17 448 хворих на коронавірус. Серед них – 1 473 дітей та 142 медпрацівники. Спад кількості хворих на вихідних пов'язують із тим, що у ці дні роблять менше тестувань. Однак кількість госпіталізацій залишилась на тому ж рівні, що й днем раніше.
Важливо Попередження від ВООЗ, режим НС у США: новини про коронавірус у світі 19 лютого
Так, до лікарень потрапили ще 3 172 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли 152 людей. Водночас одужали – 11 963 українці.
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні провели 79 718 тестувань на коронавірус, зокрема: 31 545 методом ПЛР та 3 209 методом ІФА. Також провели 44 964 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 2126;
- Вінницька область – 292;
- Волинська область – 336;
- Дніпропетровська область – 1077;
- Донецька область – 925;
- Житомирська область – 720;
- Закарпатська область – 275;
- Запорізька область – 753;
- Івано-Франківська область – 328;
- Київська область – 574;
- Кіровоградська область – 321;
- Луганська область – 263;
- Львівська область – 635;
- Миколаївська область – 945;
- Одеська область – 953;
- Полтавська область – 541;
- Рівненська область – 333;
- Сумська область – 996;
- Тернопільська область – 394;
- Харківська область – 1398;
- Херсонська область – 867;
- Хмельницька область – 861;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 247;
- Чернігівська область – 475.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
Станом на 20 лютого в Україні зареєстрували 4 720 771 хворого на коронавірус. 3 938 459 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 518 пацієнтів померли.
Від початку пандемії в Україні провели 19 373 373 ПЛР-тестувань.Зверніть увагу. Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Тим часом показники смертності завжди спадають на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки зараження і госпіталізації.
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
За добу 19 лютого в Україні лише 29 528 людей вакцинували проти COVID-19. Тоді як днями раніше щеплювали понад 66 тисяч щодня. Зокрема, за минулу добу першу дозу отримали 8 326 людей. Другу – 13 041 людина.
Актуально Нових хворих на коронавірус в Україні поменшало, але у лікарнях – понад 3 тисячі людей
Натомість додатковою дозою щепили 93 особи. Тоді як бустерну дозу отримали 8 068 людей.
Щеплення проводили 537 мобільних бригад з імунізації, 2 439 пунктів щеплення та 418 центрів вакцинації населення.Варто наголосити. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, рідко потрапляють у лікарню. А ті, кого госпіталізують, мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню ускладнень.
Загальна статистика щеплень
Усього від початку вакцинальної кампанії щепили 15 675 594 людини, з них:
- отримали першу дозу – 15 675 592 людини;
- дві дози – 15 114 034 людини;
- додаткову – 26 432 людини;
- бустерну дозу – 664 148 людей.
Загалом провели 31 480 206 щеплень.
У МОЗ вкотре наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу
Карантин в Україні
Джерело: МОЗ
Станом на 20 лютого у червоній зоні карантину в Україні залишаються 5 областей:
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Хмельницька.
Однак при цьому в Закарпатській та у Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації. Це дозволяє їм перейти у помаранчеву зону. Разом з тим, Рівненська область за усіма параметрами вже відповідає жовтій зоні адаптивного карантину.Зверніть увагу! Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження скасовуються, якщо 100% працівників та відвідувачів вакциновані
Новини про коронавірус у світі 20 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Від початку пандемії у світі виявили понад 423 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.
Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Королева Єлизавета II заразилася COVID-19
Джерело: The Telegraph
Єлизавета II – королева Великої Британії та Північної Ірландії – отримала позитивний тест на коронавірус. Інформацію вже підтвердили у Букінгемському палаці.
Дослідження коронавірусу
Три основні симптоми Омікрону в дітей
Джерело: Коронавірус інфо
Зростання кількості нових хворих серед дітей пов'язують саме новим штамом Омікрон. Є основні симптоми, які дозволять розпізнати перші його ознаки:
- різке підвищення температури;
- нежить або закладеність носа;
- так зване "сухе" горло, коли воно дере і пече.