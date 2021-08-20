"Символічний та важливий візит": Варфоломій прибув в Україну

20 серпня 2021 , 21:43
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Вселенський Патріарх Варфоломій прибув в Україну. Патріарх візьме участь в урочистостях до 30 річниці Незалежності України.

Вселенський Патріарх Варфоломій прибув в Україну 20 серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До теми Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві

Варфоломій прибув в Україну

Особисто привітав Патріарха в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30 річниці відновлення нашої Незалежності,
– написав Шмигаль.

Він подякував за підтримку, яку надає Україні та українському народу його Всесвятість. 


Вселенський Патріарх прибув в Україну / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Варфоломій напередодні Дня Незалежності очолить літургію

21 серпня о 10 годині в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського Патріарха

Ба більше, 22 серпня ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви. Молитва розпочнеться о 09 годині на території Софійського собору просто неба.

Божественну літургію очолять Варфоломій та глава Православної церкви України Епіфаній.

Що відомо про візит Партріарха

  • Про свій візит в Україну на День Незалежності Варфоломій повідомив ще у 2020 році. Тоді Патріарх прийняв запрошення до Києва президента Володимира Зеленського.
  • Офіс Президента у травні 2021 року підтвердив візит Вселенського Патріарха Варфоломія до 30-річчя Незалежності України.
  • Митрополит Епіфаній вважає, що це сигнал, що Україна – канонічна територія української церкви.
  • До речі, 22 серпня розпочнеться святкування Дня Незалежності – у цей день вручатимуть відзнаки "Національна легенда України". 
Автор: Діана Квасневська