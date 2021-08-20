"Символічний та важливий візит": Варфоломій прибув в Україну
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Вселенський Патріарх Варфоломій прибув в Україну. Патріарх візьме участь в урочистостях до 30 річниці Незалежності України.
Вселенський Патріарх Варфоломій прибув в Україну 20 серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До теми Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві
Варфоломій прибув в Україну
Особисто привітав Патріарха в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30 річниці відновлення нашої Незалежності,
– написав Шмигаль.
Він подякував за підтримку, яку надає Україні та українському народу його Всесвятість.
Вселенський Патріарх прибув в Україну / Фото з телеграму Дениса Шмигаля
Варфоломій напередодні Дня Незалежності очолить літургію
21 серпня о 10 годині в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського Патріарха.
Ба більше, 22 серпня ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви. Молитва розпочнеться о 09 годині на території Софійського собору просто неба.
Божественну літургію очолять Варфоломій та глава Православної церкви України Епіфаній.
Що відомо про візит Партріарха
- Про свій візит в Україну на День Незалежності Варфоломій повідомив ще у 2020 році. Тоді Патріарх прийняв запрошення до Києва президента Володимира Зеленського.
- Офіс Президента у травні 2021 року підтвердив візит Вселенського Патріарха Варфоломія до 30-річчя Незалежності України.
- Митрополит Епіфаній вважає, що це сигнал, що Україна – канонічна територія української церкви.
- До речі, 22 серпня розпочнеться святкування Дня Незалежності – у цей день вручатимуть відзнаки "Національна легенда України".