"Символічний та важливий візит": Варфоломій прибув в Україну

Вселенський Патріарх Варфоломій прибув в Україну. Патріарх візьме участь в урочистостях до 30 річниці Незалежності України.

Вселенський Патріарх Варфоломій прибув в Україну 20 серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До теми Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві

Варфоломій прибув в Україну

Особисто привітав Патріарха в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30 річниці відновлення нашої Незалежності,

– написав Шмигаль.

Він подякував за підтримку, яку надає Україні та українському народу його Всесвятість.



Вселенський Патріарх прибув в Україну / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Варфоломій напередодні Дня Незалежності очолить літургію

21 серпня о 10 годині в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського Патріарха.

Ба більше, 22 серпня ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви. Молитва розпочнеться о 09 годині на території Софійського собору просто неба.

Божественну літургію очолять Варфоломій та глава Православної церкви України Епіфаній.

Що відомо про візит Партріарха