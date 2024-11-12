Дуже світлі люди: як згадують сім'ю Куликів, яку вбила Росія у Кривому Розі

Росіяни у Кривому Розі вбили матір та її трьох дітей. Агресор спрямував балістичну ракету по будинку, де вони мешкали.

З усієї сім'ї Куликів залишився лише батько Максим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".

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Сім'я займалася благодійністю

Тіло 32-річної мами Олени дістали з-під завалів увечері 11 листопада. Вранці 12 листопада було деблоковано тіла двох її дітей – 10-річного Кирила та Демида, якому було 2 роки та 8 місяців.

Згодом рятувальники дістали й тіло третьої дитини – Уляни. Сім'я мріяла про дівчинку – їхня донечка народилася всього два місяці тому.

Знайомі відгукуються про сім'ю Куликів як про світлу та добру.

Усі, хто їх знав, кажуть – це були дуже світлі люди. Олена та Максим готували обіди для бездомних, навідували діточок в дитбудинках, займалися благодійністю,

– пишуть у "Свої. Кривий Ріг".

Загалом унаслідок атаки по Кривому Рогу постраждало щонайменше 14 людей. Пошукова операція на місці влучання завершена вранці 12 листопада.

Росія вбила маму та її трьох маленьких дітей / Фото "Свої. Кривий Ріг"