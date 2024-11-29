Суд за ембріони: батьки померлого чоловіка вимагають онуків від невістки

Батьки померлого сина хочуть, щоб невістка народила онуків за допомогою заморожених ембріонів. Наразі триває судовий процес.

В Україні розгортається судова справа, пов’язана з ембріонами, створеними за допомогою репродуктивних технологій. Батьки покійного чоловіка подали в суд на свою невістку, вимагаючи права на ембріони, щоб забезпечити продовження роду, після того, як вона відмовилася від їх перенесення. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ТСН.

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Що відомо про справу з ембріонами

Анастасія та Олександр Кузьменки були одружені п’ять років і зверталися до репродуктологів, оскільки мріяли мати дітей. В результаті у них було створено шість заморожених ембріонів. Однак, після раптової смерті Олександра, його батьки почали наполягати на тому, щоб невістка виносила їхніх майбутніх онуків. Анастасія відмовилася, що призвело до судового процесу, який триває вже понад рік.

Володимир та Тетяна Кузьменки вимагають, щоб суд дозволив їм використати ембріони, мотивуючи це бажанням мати онуків. Анастасія Кузьменко заявила, що в її шлюбному договорі з чоловіком чітко зазначено, що у разі смерті одного з подружжя, генетичний матеріал належить живому партнеру.

Був апеляційний суд, ми хотіли оскаржити ухвалу суду щодо експертизи. Ми надали до суду купу доказів про те, що під час експертизи ембріон може бути пошкодженим або взагалі знищеним. Проте суддя все одно надав дозвіл на експертизу. Апеляційний суд також, попри мої права, як-от бути матір'ю, порушує їх,

– додала Анастасія.

Правознавці зазначають, що законодавство України наразі не визначає чітких норм для подібних ситуацій, зокрема у питаннях використання ембріонів після смерті одного з подружжя. За словами юристки Олени Бабич, навіть якщо суд ухвалить рішення на користь дідуся і бабусі, в Україні вони не зможуть використати ембріони для сурогатного материнства, оскільки це заборонено. Згідно з українським законодавством, сурогатне материнство можливе тільки для подружжя.