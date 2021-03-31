Сім'я Медведчука за рік збагатіла удвічі, – "Схеми"

Проросійський нардеп Віктор Медведчук у 2020 році збільшив свої статки удвічі порівняно з 2019 роком. Більшість заощаджень він зберігає в російських рублях у білоруському банку.

Скільки грошей у Медведчука

У 2019 році офіційні грошові активи родини Медведчука склали понад 7 мільйонів 17 тисяч євро, а у 2020 році вдвічі більше – понад 14 мільйонів 420 тисяч євро. Журналісти проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.

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У 2019 році родина Медведчука зберігала гроші переважно у євро і гривнях. Втім у 2020 році найбільша сума була на рахунку дружини нардепа Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" і в російських рублях – понад 784 мільйони (майже 9,5 мільйона євро).

Власником "Абсолютбанку" є білоруський олігарх Микола Воробей, який у 2019 році став співвласником частини нафтопродуктопроводу в Україні. До речі "Центр протидії корупції" називає Воробея "банкіром" Медведчука і його соратника Тараса Козака.

Також журналісти помітили й інші зміни в декларації. Так, Медведчук вказав, що Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства "Основы инвестиций" і фінансової компанії "Тренд Оптима". Крім того, зі списку підконтрольних родині компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Як збагатилась Марченко

У дружини політика з'явилися ще 2 компанії в Росії, пов'язані з нафтовим бізнесом. Мовиться про ООО "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник) і ООО "НЗНП Инжиниринг". Друга є замовником робіт з модернізації Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Модернізація має забезпечити виробництво бензину стандарту "євро-5".

До речі, сам завод перебуває під дією українських санкцій з лютого 2021 року, через постачання нафтопродуктів в окуповані території.

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