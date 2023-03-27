Заробляють мільйони: як сім'я російського генерала Салюкова перетворила патріотизм на бізнес

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат на війні проти України. Тим часом у військових частинах ворога починають готуватися до парадів на 9 травня. Командувати головним вкотре буде генерал Салюков. Цікаво, що його сім'я заробляє мільйони на військових святах.

Так, невістка російського генерала, командувача сухопутних військ Олега Салюкова володіє компанією HQ Agency. Вона організовує у державі-агресорці патріотичні та військові свята.

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Сім'я Салюкова заробляє на військових святах

Журналісти зазначають, що поки російські війська, кидаючи техніку, втікали з Харківської області, Святогірська та Лимана, у підмосковному парку "Патріот" готувалися відзначити День сухопутних військ.

Москвичам та жителям області, які того дня збиралися відвідати парк "Патріот", обіцяли низку розваг. Зокрема, потрапити до бойового відділення танка, спробувати на армійських симуляторах покерувати різною військовою технікою тощо.

День сухопутних військ Росії у парку "Патріот" / Фото росЗМІ

Майже через пів року, 3 березня 2023 року, родичі мобілізованих з Іркутської області, які раніше випустили три звернення до влади, заявили, що їхніх чоловіків і братів кидають на штурми в районі Авдіївки. Жінки поскаржилися, що більшість російських бійців вже загинули. Тим часом у московському Будинку кіно пройшов святковий вечір "Патріоти АвтоДора". На ньому була тисяча гостей. Цікаво, що організацією цих та багатьох інших військових свят займалося івент-агентство невістки російського генерала – Діни Салюкової. До речі, роботу в компанії вона поєднує з посадою заступника начальника управління зв'язків із громадськістю держустанови "Автомобільні дороги", для якої частина цих свят і влаштовується. У відкритому доступі на порталі держзакупівель журналістам вдалося знайти лише один держконтракт, виграний агентством на аукціоні у 2018 році. Йдеться про організацію участі мерії Москви у міжнародних виставках за 435 тисяч рублів. Однак, на сайті агентства опубліковані звіти і про інші заходи, які HQ Agency організувало для державних установ. Журналіст ВВС зв'язався із Салюковою, представившись регіональним чиновником, зацікавленим у проведенні серії патріотичних заходів. Вона навіть не приховувала свої зв'язки. Ми з міністерством оборони дуже близькі. Я навіть сказала б, занадто близькі,

– заявила Салюкова. За її словами, звіти про заходи, пов'язані з армією, відсутні на сайті, нібито через те, що "патріотику" не завжди хочуть показувати. Також вона зазначила, що HQ Agency організовувало святкування Дня сухопутних військ Росії у парку "Патріот" останні чотири роки. Діна Салюкова на святі "Патріоти АвтоДора" / Фото з росЗМІ Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"