"Врятуйте тих, кого ще можна": сім'ї іркутських мобілізованих знову звернулися до Путіна

Родички мобілізованих з Іркутської області записали нове звернення до Путіна. Росіянки у розпачі, адже їхніх чоловіків, батьків та братів кинули на штурм в районі Авдіївки.

Майже всі мобілізовані вже загинули, тож росіянки благають кривавого диктатора врятувати хоч когось. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.

Дізнайтеся більше Мобілізовані, які звертались до Путіна з благаннями не кидати їх на штурм, майже всі загинули

Бункерного діда благають допомогти

Росіянки кажуть, що мобілізовані приписані до 1439 полку. Їх відправили на штурм, хоча буцімто обіцяли не робити цього.

"Мобіки" декілька днів не виходили на зв'язок, а згодом розповіли, що потрапили в оточення українських захисників. Російське командування, як і зазвичай, не жаліє своїх бійців, тож забороняє залишати позиції.

Жінки скаржаться, що вже є поранені та загиблі, яких навіть немає можливості забрати з поля бою.

Допоможіть врятувати тих, кого ще можна врятувати,

– жалісливо просять росіянки.

Однак, навіть у такі "важкі хвилини" проявляють цинізм та пропонують посприяти перекиданню туди додаткових російських сил.

Як росіянки ниють та благають допомоги Путіна: дивіться відео

Журналіст Денис Казанський зауважив, найдивовижніше, що росіяни продовжують щодня записувати звернення з подібними скаргами до Путіна, який все це і влаштував.

"Просять допомогти того, хто відправив їх чоловіків на безглузду смерть. Навіть не знаю, що тут сказати... Це ніби батьки жертв маніяка Чикатило записували звернення до нього з проханням захистити їхніх дітей,

– зазначив Казанський.

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