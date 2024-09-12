Родини загиблих фанатів підтримали збірну України у стартовому матчі Ліги націй

Збірна України розпочала турнір Ліги націй поєдинком проти Албанії. На трибунах празького стадіону за "синьо-жовтих" вболівали родини загиблих на війні футбольних фанатів.

7 вересня на стадіоні "Epet Arena" у Празі відбувся матч 1-го туру Ліги націй між збірними України та Албанії. На жаль, підопічні Сергія Реброва поступилися з рахунком 1:2.

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Найпалкіші вболівальники на матчі збірної України

На трибунах стадіону у Празі за "синьо-жовтих" вболівали 50 представників родин загиблих на війні футбольних фанатів. Вони приїхали з різних куточків України, щоб підтримати нашу команду.

На трибунах можна було побачити плакати на підтримку полонених бійців "Азова", а також фотографії полеглих на війні з Росією фанатів футбольних клубів.

На початку зустрічі вісім наймолодших вболівальників виводили футболістів на поле стадіону. Така яскрава подія назавжди залишиться в пам'яті юних вболівальників.

Сім'ї загиблих фанатів відвідали матч збірної України / фото БФ "Трибуна Героїв"

Зазначимо, що цей захід спільно організували фонд "Трибуна Героїв" та Українська асоціація футболу. Це не перша акція за участю благодійних організацій. Під час Євро-2024 понад 300 українських ветеранів, військових на реабілітації, а також родини загиблих воїнів та футбольних фанатів підтримали нашу збірну на стадіонах Німеччини.