Сім'ї захисників Маріуполя звернулися за допомогою до лідера Китаю Сі Цзіньпіня
Рідні тих, хто зараз захищає Маріуполь від російської окупації, вийшли на спільний брифінг. Під час нього вони звернулися до лідера Китаю Сі Цзіньпіня.
У суботу, 14 травня, відбувся брифінг рідних захисників Маріуполя. Під час нього батьки, дружини та інші близькі закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіня посприяти екстракції військових з "Азовсталі", передає 24 канал.
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Лідер Китаю має вплив на Путіна
На цьому наголосив Ставр Вишняк – батько азовця Артема Вишняка, котрий зараз перебуває на території "Азовсталі". Він підкреслив, що рідні бійців провели не один брифінг. І, мабуть, ще не зверталися хіба до лідера КНР. Що вони й вирішили зробити.
Ставр Вишняк попрохав лідера Китаю зробити все можливе для проведення процедури екстракції. Він додав, що Сі Цзіньпінь може стати посередником, третьою стороною, а також гарантом безпеки для українських військових.
А все тому, що Китай має давні тісні економічні, дипломатичні, політичні та військові зв'язки. І він впливає як на Росію, так і на її президента Володимира Путіна.
Просимо його втрутитися та стати миротворцем у цій війні. Стати порятунком для наших бійців з Маріуполя з "Азовсталі",
– закликав він.
Батько бійця додав, що у воїнів майже не залишилося часу. Мовиться про дні, години, а то й хвилини та секунди. І кожна мить зволікання позбавляє захисників Маріуполя на шанс жити.
До Сі Цзіньпіня також звернулася Ганна Івлєєва, дружина морського піхотинця, котрий зараз перебуває на "Азовсталі". Вона підкреслила, що він лідер КНР – економічний партнер Путіна, тож останній може піти з ним на діалог. Жінка попрохала Сі Цзіньпіня провести цей діалог, щоб після нього захисники Маріуполя могли розраховувати на екстракцію. Наприклад, до тієї ж Туреччини.
Дружина прикордонника, який теж перебуває на металургійному комбінаті, зазначила, що лідери нашої держави вже відправили офіційного листа до Сі Цзіньпіня. Вона висловила надію, що найближчим часом він його отримає, а також долучиться до процесу перемовин. І що посприяє тому екстракції українських військових з "Азовсталі".
Україна продовжує вести перемовини
Міністерка Ірина Верещук зазначила, що українська сторона продовжує вести переговори з Росією щодо вивезення поранених військових з "Азовсталі". Якщо напередодні мовилося про 38 наших бійців, то зараз ця цифра зросла до 60. Водночас вона додала, що на комбінаті перебуває декілька сотень поранених військових. І їх треба негайно рятувати та надати необхідну медичну допомогу.
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