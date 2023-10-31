Син Блінкена вирішив стати Зеленським: як Байдени пригощали дітей цукерками до Геловіну

Президент США з першою леді напередодні Геловіну вирішив привітати дітей зі святом. До подружжя Байденів, Джозефа та Джилл, підійшов по подарунок, зокрема, син Блінкена. Він був в образі президента України.

У понеділок ввечері, 30 жовтня, у Білому домі відбулася щорічно вечірка на честь Геловіну. Зазначимо, що американський лідер був у звичному для себе діловому костюмі, а перша леді Джилл Байден перевтілилась у кішку.

Дивіться також Який ваш найбільший страх: "моторошний" тест за картинкою до Геловіну

Моторошна вечірка у Білому домі

Зазначимо, що цей захід в адміністрації Байдена, яку прикрасили в геловінському стилі, мали змогу відвідати діти американських посадовців та впливових діячів Сполучених Штатів.

Зокрема, завітало на свято подружжя Блінкенів зі своїми двома дітками. Як відомо, наразі Ентоні Блінкен обіймає посаду голови Державного департаменту США – головного зовнішньополітичного відомства країни.

Його син був одягнутий в світшот та штани кольору хакі. Подібність цього одягу до популярного образу президента України Володимира Зеленського було впізнати не важко.



Син Блінкена був в образі Зеленського / Скриншот з відео

Зазначимо, що в такому одязі минулого року голова нашої держави відвідував Сполучені Штати Америки та зустрічався з Джозефом Байденом. Важливо, що тоді це був перший візит Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення.



Зеленський в одязі кольору хакі крокує разом з Байденим у США / Фото Associated Press

Наголосимо, що Геловін – це одне з найпопулярніших свят у Сполучених Штатах Америки, що святкують у ніч проти 1 листопада та напередодні цієї дати. Вечірка з нагоди Геловіну кожного року проходить у Білому домі – це вже стало традицією.

Подружжя Байденів пригощало дітей цукерками з нагоди Геловіну: дивіться відео зі західних ЗМІ

В останні роки Геловін стає все більш популярним в Україні, хоча існує чимало стереотипів, пов'язаних з ним. Водночас 24 Канал писав про серіали, які потрібно обов'язково переглянути в період цих святкових днів.