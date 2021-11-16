Син диктатора Каддафі візьме участь у президентських виборах в Лівії
Джерело:Hindustan Times
Сейф аль-Іслам Каддафі висунув свою кандидатуру для участі у президентських виборах Лівії. Він – син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі.
Каддафі подав офіційну заявку на участь. Про це повідомив очільник пресслужби Вищої виборчої комісії Лівії Халід Аль-Менаї.
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За його словами, син диктатора особисто прибув до офісу Вищої виборчої комісії, щоб оформити заявку. Це перша поява Сейф аль-Ісламу Каддафі на публіці після повалення режиму батька у 2011 році.Довідка. Президентські вибори Лівії відбудуться 24 грудня у місті Сабха.
Окрім Каддафі, участь у виборах мають намір взяти генерал Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдудхамід аль-Дбейба, речник парламенту в Бенгазі Агіла Салех.
Водночас проведення виборів у країні перебуває під загрозою. Адже між різними політичними силами активно відбуваються суперечки.
Син Каддафі подає заявку на вибори: дивіться відео
Що відомо про сина диктатора
Каддафі розшукує Міжнародний кримінальний суд за злочини проти людяності. Військова прокуратура Лівії видала ордер на арешт Сейф аль-Ісламу за звинуваченням у:
- вбивстві;
- використанні найманців.
Батько чоловіка пропонував синові обійняти відповідну посаду. Але той відмовився, хоча фактично виконував функції прем'єр-міністра.До речі! Сейф аль-Іслам вже мав намір брати участь у президентських виборах Лівії у 2017 році.
Повалення режиму Муаммара Каддафі
- Понад 10 років тому режим Муаммара Каддафі повали за допомогою повстання і вбили.
- Він керував країною 42 роки.
- Диктатор намагався збудувати соціалістичне суспільство, яке засноване на ісламі, моралі й патріотизмі.
Джерело: Вікіпедія