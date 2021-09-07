Син Каддафі вийшов із в'язниці в Лівії: куди прямує нащадок диктатора

Один із синів вбитого лівійського диктатора Муамара Каддафі вийшов зі тюрми у Тріполі. Сааді Каддафі вилетів до Туреччини, ймовірно після цього, він попрямує до Єгипту.

Саме у Єгипті живе матір Сааді. Молодшого сина диктатора звинувачували у злочинах проти учасників масових протестів у 2011 році.

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У 2014 році Каддафі депортували з Нігеру

Ще одна стаття обвинувачення – вбивство лівійського тренера Башира аль-Райані у 2005 році. Одразу після повалення режиму Сааді вдалось втекти до Нігеру, проте його видали Лівії у 2014 році.

Через чотири роки апеляційний суд такий виправдав Каддафі-молодшого у вбивстві тренера.

Коротко про загибель Муамара Каддафі

Правління Муамара Каддафі тривало 42 роки. Він створив джамахірію – державний лад, у якому були переплетені ідеї соціалізму та навіть анархізму, а також положення ісламу. У 2011 році у Лівії розпочались масові протести з метою повалення режиму. Каддафі убили самі повстанці.

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