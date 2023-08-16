Син Кадирова особисто бив у СІЗО хлопця, що спалив Коран у російському Волгограді

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова 16 серпня повідомила про скандал, до якого причетний один із синів Рамзана Кадирова. За її словами, син глави Чечні Адам особисто бив у СІЗО хлопця, що спалив Коран у місті Волгоград.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Російська омбудсменка закликала негайно перевірити цю інформацію, передає 24 Канал.

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Син Кадирова побив хлопця, що спалив Коран

Тетяна Москалькова зазначила, що до неї надійшло звернення обвинуваченого Микити Журавля, нібито уродженця України, якого наразі утримують в СІЗО в місті Грозний у Чечні. Хлопець стверджував, що його в слідчому ізоляторі побив син глави Чеченської Республіки – Адам Кадиров.

Сама російська омбудсменка вже звернулася до чеченського омбудсмена Мансура Солтаєва з проханням підтвердити правдивість цієї інформації. Вона також просила звернути увагу на медичний огляд побоїв і показання свідків., посиланням на інформацію від співробітників управління ФСВП у Чечні

Згодом Мансур Солтаєв відреагував на ці події, повідомивши, що він мав розмову з Микитою Журавлем. За словами уповноваженого з прав людини, хлопець розповів, що зустрічався з Рамзаном Кадировим та його сином під час свого затримання.

Згодом вже після того, як Кадиров вийшов з камери він піддався фізичній агресії з боку Адама Кадирова. Своєю чергою омбудсмен Чечні пообіцяв розпочати ретельне розслідування справи, пообіцявши прискіпливе вивчення обставин інциденту.

Також інформацію про побиття Журавля оприлюднили пропагандистські телеграм-канали, посилаючись на інформацію від співробітників управління федеральної служби з виконання покарань у Чечні.

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