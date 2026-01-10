"Приїдемо і заберемо тебе": син Кадирова погрожує Зеленському викраденням за сценарієм Мадуро
- Син Кадирова пригрозив викраденням Зеленського за наказом батька чи Путіна, за аналогією з арештом Мадуро.
- 18-річний Адам Кадиров заявив, що готовий привезти Зеленського до Грозного як військового злочинця.
Син Кадирова пригрозив президенту Зеленському викраденням за сценарієм Мадуро та передачею до Грозного. Він заявив, що зробить це, якщо "накаже батько чи Путін".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське видання ASTRA та "Вісті Чеченської республіки".
Як погрожував син Кадирова Зеленському?
Адаму Кадирову всього 18 років.
Він наразі є помічником голови Чечні та секретарем ради безпеки Чеченської республіки.
Син Кадирова заявив, що затримає Зеленського "за аналогією із затриманням американськими службами президента Венесуели Ніколаса Мадуро".
Якщо верховний головнокомандувач Володимир Володимирович Путін чи мій батько скажуть слово, ми знайдемо тебе скрізь і це лише питання часу. Ми не оголошуватимемо операцій. Ми просто приїдемо та заберемо тебе. Як беруть річ, яка не потрібна її господарям,
— цитують Кадирова чеченські ЗМІ.
Пишуть, що він також нібито пригрозив Зеленському привезти його до Грозного "не як президента, а як військового злочинця".
"І ти стоятимеш не на сцені, а на землі, яку намагався образити", – переповідають ЗМІ слова 18-річного хлопця.
Що передувало?
Президент Зеленський днями сказав, що США могли б здійснити операцію проти Кадирова, подібну до тієї, що була проти Мадуро. Він припустив, що, можливо, Путін тоді задумається.
Після цього Кадиров різко відреагував на слова українського президента. Він закидав Зеленського образами, зазначивши, що "скоморох боязко натякнув" на можливість викрадення його владою США.