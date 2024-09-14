Син вбитого лідера "Аль-Каїди" Осами бен Ладена живий, він готує нові масштабні теракти, – ЗМІ

Син вбитого лідера "Аль-Каїди" Осами бен Ладена Хамза, якого нібито вбило ЦРУ п'ять років тому, виявився живим. Наразі він відроджує терористичну мережу, щоб знову сіяти хаос по світу.

Журналісти видання Mirror зазначили, що нові розвіддані США показують, що як мінімум два сини одного Осами бен Ладена залишилися живими. Хамза бен Ладен тепер командує "Аль-Каїдою" і виношує плани терактів на Заході.

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Як Хамза бен Ладен готується сіяти хаос по всьому світу

Аналіз розвідки США показує, що Хамза бен Ладен, якого часто називають "наслідним принцом терору", уникнув зусиль ЦРУ, спрямованих на його ліквідацію у 2019 році. Звіти розвідки свідчать, що він може таємно керувати "Аль-Каїдою", і це твердження підкріплюється ознаками того, що його брат Абдулла також отримав посаду в терористичній організації.

Вважається, що обидва брати створили в Афганістані десять потужних тренувальних таборів для терористів і, як повідомляється, налагоджують зв'язки з різними екстремістськими групами по всьому світу.

За даними розвідки, Хамза бен Ладен, син покійного Осами бен Ладена, наразі активно діє в афганському місті Джелалабад, розташованому на схід від столиці Афганістану Кабула. Згідно з цими повідомленнями, 34-річний Хамза відіграє значну роль у відродженні "Аль-Каїди".

Як повідомляється, вищі лідери Талібану знають про його присутність і проводять з ним регулярні зустрічі, забезпечуючи безпеку як йому, так і його родині. Це свідчить про тривалі і складні відносини між "Аль-Каїдою" і Талібаном, до яких західні уряди закликають ставитися серйозно.

Дані розвідки також свідчать про те, що Хамза посів керівну посаду в "Аль-Каїді", спрямовуючи організацію до найбільш значного відродження з часів війни в Іраку.

У документі показано, що під керівництвом Хамзи "Аль-Каїда", як повідомляється, перегруповується і розробляє стратегію для потенційних майбутніх атак на західні об'єкти.

Хамза спонукає потужна рішучість продовжити справу свого батька, що надає його діям символічної та стратегічної ваги. Ба більше, брат Хамзи, Абдулла бен Ладен, відіграє вирішальну роль у цьому відродженні,

– мовиться у звіті.

В іншому документі вказано, що табори підготовки бойовиків в Афганістані готують терористів-смертників для потенційних атак на території західних країн. Попередні висновки свідчать, що наразі в країні діє щонайменше 21 такий табір, що позиціонує Афганістан як важливий центр світового тероризму.

Занепокоєння посилилося після того, як нові оцінки показали, що "Аль-Каїда", як повідомляється, співпрацює з екстремістським угрупуванням ІДІЛ, що призводить до побоювань щодо можливої атаки, яка нагадує теракти 11 вересня.

"Паралелі між поточною ситуацією та прелюдією до атак 11 вересня викликають тривогу. Відсутність законного уряду та ідеологічна узгодженість між чинним режимом Талібану та цими групами перетворили Афганістан на притулок для екстремізму. Терористи з-за кордону стікаються у країну для навчання", – додали у розвідці.

Влада США ще не зробила офіційної заяви щодо цих даних і документів.

Довідка! "Аль-Каїда" – це міжнародна терористична організація, заснована в 1988 році Осамою бен Ладеном. Вона відома своїми атаками на цивільні та військові цілі, зокрема терактами 11 вересня 2001 року в США. Організація має радикально ісламістську ідеологію і прагне створити глобальний ісламський халіфат.