Син прем'єра Чехії у поліції свідчить про те, як його вивезли в окупований Крим

Андрей Бабіш-молодший, який є сином прем'єр-міністра Чехії, 9 вересня прибув до поліцейського відділку в Празі. Там він даватиме свідчення про те, як його нібито відправили в окупований Крим, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь батька.

Правоохоронці раніше не змогли допитати Бабіша-молодшого, оскільки той тривалий час проживав у Швейцарії. Однак з липня чоловік перебуває у Чехії та публічно виступає проти свого батька.

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Я зараз зосереджуюся, у мене немає коментарів. Я в іншому настрої, я нічого не скажу,

– зазначив він журналістам.

Що цьому передувало

Син прем'єра звернувся до поліції щодо поїздки в окупований Крим у січні 2018 року.

Правоохоронці розслідували справу за підозрою у затриманні й обмеженні особистої свободи.

На підставі допиту від 9 вересня 2021 року вони вирішать, чи продовжувати дане розслідування.

Окрім цього, чоловік у 2018 році розповів журналістам, що батько хотів сховати його після гучного скандалу. За його словами, він проти власної волі опинився в окупованому Криму.

Справа "Гнізда Лелеки"

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр з назвою "Гніздо лелеки".

Прем'єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу та заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.

Суму реконструкції оцінили у 350 мільйонів крон, з яких 50 мільйонів склав грант Європейського Союзу на підтримку малого бізнесу.

Варто зазначити, що судове переслідування членів родини Бабіша у справі про "Гніздо лелеки" вже припинено.

Нині тільки чеському прем'єру та його колишній радниці висунуті звинувачення – вони обоє заперечують провину.