Копав ями й героїчно називав себе "артилеристом", – військовий експерт про "службу" сина Пєскова
Власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин хизувався, що серед його найманців був навіть син прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова Нікалай. Нібито він був "артилеристом". Насправді Пєсков-молодший міг максимум копати ями та вантажити снаряди.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ця історія – це приклад пропаганди найнижчого ґатунку.
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Син Пєскова міг бути вантажником або копати ями
Нарожний зазначив, що як волонтер вже 9 років займається артилерією, тому добре розуміє цю тему. Він підкреслив, що син Пєскова не міг виконувати завдання як артилерист.
Син Пєскова суто теоретично може піти в артилерію. Там є дуже багато завдань, наприклад, працювати вантажником снарядів. Або ж коли гаубиця заїжджає на вогневу позицію, її треба вкопувати, махати лопатою,
– сказав він.
Військовий експерт пояснив, що аби стати справжнім артилеристом, потрібно 5 років вчитись цьому у вищому навчальному закладі.
"Це звучить як пропаганда найнижчого ґатунку. Нещасний синок не знає, як записатись у ПВК "Вагнер", пішов до тата і він його записав. Це ніби чергова штовханина у вищих ешелонах влади, щоб Пригожин знайшов підхід до Пєскова. Вони роблять рекламну кампанію", – вважає Нарожний.
Син Пєскова "служив" у ПВК "Вагнер": дивіться відео
Пригожин розповів про "службу" сина Пєскова
- Власник вагнерівців Євгєній Пригожин розповів, що нібито у ПВК "Вагнер" служив син речника Кремля Дмітрія Пєскова. Він сказав, що Дмітрій Пєсков свого часу був "закінченим лібералом". Але буцімто він єдиний з його знайомих привів свого сина до ПВК "Вагнер".
- Пригожин заявив, що син Пєскова, котрий мешкав, як не у США, то в Англії, став на рівних з іншими бійцями. Так само місив болото та працював з радянською технікою.
- Журналісти зауважили, що, ймовірно, йдеться про Миколу Пєскова. Він частину свого життя з 90-х років мешкав у Великій Британії. Крім того, служив у ракетних військах стратегічного призначення.