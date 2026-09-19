Старший син американського президента відмовився від фінансового подарунка з боку близького до Кремля російського бізнесмена. Кошти, які пішли на оплату розкішних вечірок на Багамах, вже відправили назад.

Про це очільник Білого дому розповів журналістам в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання про доречність таких презентів.

Як президент США прокоментував ситуацію?

За словами Дональда Трампа, приймати подібні подарунки цілком дозволено, адже багато людей влаштовують свята чужим коштом.

Проте його син Дональд Трамп-молодший, мовляв, не захотів залишати ці гроші собі та повернув їх Умару Кремльову.

Що відомо про скандальне фінансування?

Раніше журналісти з'ясували, що російський олігарх профінансував масштабне святкування на Багамах.

Йдеться про сотні тисяч доларів, за які орендували приватний острів та влаштували масштабні феєрверки. Гроші надходили від структури в Дубаї, яка пов'язана з очолюваною Кремльовим Міжнародною боксерською асоціацією.

Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, за який ми були і залишаємося неймовірно вдячними,

– висловилася Беттіна Андерсон, дружина сина президента.

Вона також додала, що їхня родина не збирається просити вибачення за наявність друзів по всьому світу.

Реакція влади США

Ця ситуація вже привернула увагу американських законодавців. Демократ Роберт Гарсія ініціював розслідування щодо ролі росіянина в організації свята, надіславши відповідні листи до Білого дому.

Водночас очільник ФБР Кеш Пател під час сенатських слухань зізнався, що взагалі не стежив за цією історією.

Повідомлення у ЗМІ не завжди є точними,

– відповів посадовець на запитання про потенційну загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Умар Кремльов має тісні зв'язки з російським диктатором та очолює IBA. Під його керівництвом ця спортивна організація втратила визнання Міжнародного олімпійського комітету, перенесла свою діяльність до Москви та підписала спонсорські контракти з російським "Газпромом".

Також у Конгресі США почали розслідування щодо того, як родина Трампа може збагачуватися завдяки близькості до президента.