Син Володимира Жириновського не збирається продовжувати роботу свого батька. Він змінив ім'я та хоче жити поза межами Росії.

Один з найбільш одіозних та палких прихильників Путіна Володимир Жириновський не зміг пережити COVID-19. Політика не врятувала навіть російська вакцина.

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Плани сина Жириновського

Син Володимира Жириновського Ігор Лебедєв не збирається йти шляхом батька. Він вирішив насолоджуватися життям поза межами Росії, яка впевнено крокує до свого краху.

Лебедєв вирішив змінити прізвище, ім'я та по батькові. Згідно з документами він тепер Давид Олександрович Гарсія. Син Жириновського має намір втекти до Іспанії, де в нього є багато елітної нерухомості.

Таким чином він вирішив скористатися капіталами, який його батько нажив, працюючи клоуном на російському телебаченні та політичній арені. Отримавши великий спадок, син Жириновського буде насолоджуватися спокійним забезпеченим життям у гарному кліматі, а росіянам не залишиться нічого іншого, як страждати через санкції та війну проти України.

Новини Росії: коротко про останні події

Випускниця однієї за шкіл у Дагестані вирішила голосно заявити про свою антивоєнну позицію. Коли мікрофон перейшов до її рук, вона сказала "Ні війні, волю Україні, Путін – чорт". Згодом її змусили вибачитися на відео, до цього ж змусили її матір. Окрім того, жінка пояснила вчинок доньки стресом та заявила, що підтримує так звану "спецоперацію" в Україні.

Стало відомо, що після початку війни проти України на російського диктатора Володимира Путіна було скоєно замах. Вбити його хотіли представники Кавказу, але, на жаль, успіху спроба не мала.

Російський "Аерофлот" страждає через брак запчастин. Для того, щоб мати на ходу бодай якісь літаки, окупанти почали розбирати частину власних суден. Це рішення тимчасове – літаки потребують постійного догляду та ремонту, тому усі потуги окупантів зрештою зазнають фіаско. На власне виробництво запчастин рашистам сподіватися не доводиться.

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