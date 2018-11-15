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      Син прем’єра Чехії з окупованого Криму їздив у Кривий Ріг, – охоронець

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      Протопопов розповів про роман сина прем'єра Чехії з українкою
      Протопопов розповів про роман сина прем'єра Чехії з українкою / pravo.cz

      Син Андрея Бабіша познайомився з українкою, а потім поїхав до неї у Кривий Ріг. Це заявив росіянин Петро Протопопов, якого син прем'єра Чехії звинуватив у насильному утриманні в окупованому Криму.

      Про це Протопопов розповів в інтерв’ю виданню Novinky.

      Читайте також: Він психічно хворий! – прем'єр Чехії заперечив, що насильно відправив сина до окупованого Криму

      Росіянин Петро Протопопов, якого син чеського прем’єра звинуватив у насильному утриманні в Криму, розповів про роман сина Андрея Бабіша з українською дівчиною.

      За його словами, Бабіш-молодший восени 2017 року двічі відвідував окупований Крим. У Ялті хлопець познайомився з українкою з Кривого Рогу, яка працювала на півострові. Коли дівчина поїхала додому, Бабіш-молодший вирішив її відвідати.

      син прем'єра Чехії скандал окупований Крим
      Бабіш-молодший з дівчиною у Ялті / Фото Novinky

      "Енді дуже хотів за нею поїхати, і я сказав йому, що Кривий Ріг – це не земля обітована, а Мордор – в'язниця, шахти, наркомани. Але ні, він наполягав, що хоче туди поїхати. Тому ми взяли машину і поїхали", – розповів Протопопов.

      Протопов стверджує, що у них з сином прем’єра виник конфлікт у Кривому Розі, а тому через деякий час він вирішив забрати Бабіша-молодшого до Відня.

      Крім того, він також категорично заперечив звинувачення Бабіша-молодшого, що утримував його в Україні насильно.

      Протягом двох з половиною років я віддав йому свій час і це коштувало мені багато нервів. Але я не злюсь на нього, бо знаю, що він хворий,
      – додав він.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію. І взагалі стверджує, що його син так говорить через психічні захворювання.

      Теги: Новини України Новини політики Чехія Скандал Анексія Криму Новини Кривого Рогу
      Джерело: 24 Канал
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