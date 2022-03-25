Синдром Чорнобаївки: прикордонники "жмурять" росіян у Маріуполі на сніданок, обід і вечерю

Українські прикордонники влаштували для окупантів ще одну Чорнобаївку, тільки цього разу в Маріуполі. "Жмурити" росіян доводиться щодня і ледь не за графіком, бо вони постійно лізуть на рожен.

Про нове смертельне дежавю загарбників розповіли в Держприкордонслужбі. Схоже, окупантів так нічому і не навчив досвід Чорнобаївки на Херсонщині, де, нагадаємо, ЗСУ розбили їх вже 10 разів.

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За словами українських прикордонників, рашисти-мазохісти щодня лізуть у Маріуполь, отримують "по зубах", відходять – і так по колу. Тож нашим Силам оборони днями доводиться "жмурити" загарбників на вечерю, сніданок, а особливо – на обід.

"Меню" українських прикордонників у Маріуполі

Вечеря

Після активних обстрілів колона російської бронетехніки, у тому числі близько 80 ворожих солдатів, безпечно посунула в місто. Однак оборонці Маріуполя "гостинно" почастували окупантів інтенсивним вогнем у відповідь.

Втративши танк, БТР та чимало особового складу, противник відступив на невигідні позиції,

– підсумували українські захисники.

Сніданок

Зранку, дочекавшись підкріплення, рашисти відновили наступ. Але прикордонники розправилися із ними за кілька хвилин.

Ординці втратили танк, мобільну зенітку та чимало піхоти. Їхній відступ прикривав єдиний вцілілий бронетранспортер,

– описали "ранок бабака" російських військових у Держприкордонслужбі.

Обід

Отримавши чергову підмогу, ворожа піхота за підтримки БТРа, БМП і танка спробувала прорватися у Маріуполь. Цього разу прикордонники вирішили не "жмурити" всіх окупантів самостійно, а поділилися "обідом" зі своїми побратимами, скоригувавши вогонь їхніх засобів ураження.

Після нашої спільної роботи на місці нападників залишилося чимало металобрухту і смердючого фаршу,

– відзвітували захисники Маріуполя.

Унаслідок потужної атаки щонайменше 1 окупант таки вцілів. Та він самостійно здався нашим прикордонникам. Полонений зізнався, що ще недавно був у тюрмі, але йому запропонували "кар'єрне підвищення" у російській армії.

За кілька днів до цього в Маріуполі 10 рашистів вирішили здатися прикордонникам. То тих, що здалися, свої ж накрили вогнем з танка, перетворивши їх на хороших росіян,

– резюмували наші військові.

До слова, за даними української розвідки, у військових частинах Росії фактично закінчилися гроші. Недивно, що вони вербують навіть в'язнів.

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