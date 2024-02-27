Арешт центрального офісу знімуть через суд: "Сінево" і ДБР досягли згоди
Джерело:"Сінево Україна"
Компанія "Сінево Україна" разом із ДБР досягла згоди щодо арешту їхнього центрального офісу у Києві. Арешт мають зняти у судовому порядку.
У Державному бюро розслідувань зі свого боку зазначили, що не хотіли перешкоджати роботі лабораторії. Наразі обидві сторони намагаються розв'язати питання арешту офісу компанії.
До теми В "Сінево Україна" заявили, що ДБР арештувало головний офіс мережі лабораторій
ДБР і "Сінево" домовилися про зняття арешту офісу
У заяві, поширеній пресцентром "Сінево Україна", зазначається, що представники Державного бюро розслідувань наголосили, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії, зараз, або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним.
Представники ДБР заперечили будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії Сінево, та запевнили у своїй підтримці й намірі сприяти швидкому розв’язанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі,
– мовиться у повідомленні "Сінево Україна".
Обидві сторони заявили про свою мету якнайшвидше розв'язати питання та зняти арешт з будівлі законним шляхом, тобто у судовому порядку.
Центральний офіс мережі лабораторій "Сінево" арештували
- Мережа лабораторій "Сінево Україна" 27 лютого повідомила, що Державне бюро розслідувань арештувало її головний офіс і будівлю центральної лабораторії. У результаті компанія заявила, що її лабораторії будуть змушені припинити роботу.
- У виданні Forbes зазначили, що щодо компанії триває кримінальне провадження про ймовірне незаконного виведення нерухомості з державної власності в період з 2016 по 2021 рік. Компанія "Сінево Україна" стверджує, що придбала будівлю у 2010 році, коли вона перебувала у приватній власності.
- У пресслужбі ДБР наголосили, що досудове розслідування, яке триває з 2022 року, має виявити можливе незаконне відчуження цілісного майнового комплексу державного підприємства. Серед осіб, які підозрюються у причетності до схеми, є працівники Фонду державного майна, міністерства та державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА".
- У бюро також підкреслили, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності, не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні.