Сінгапур вводить санкції проти Росії – до банків, експорту та криптовалюти

Влада Сингапура запроваджує санкції проти крупних російських банків. Мовиться про "ВТБ", "Промсвязьбанк" та "ВЭБ".

Також Сінгапур забороняє транзакції з Росією у криптовалюті. І обмежує постачання предметів подвійного призначення (тобто – таких, які можна застосувати не тільки за прямим призначенням, а й у військових цілях).

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Санкції проти Росії запровадив і Сінгапур

Сінгапур, як повідомили у місцевому уряді, вдарив по російських банках та експорту (предметів, які можна використовувати як зброю).

Операції з криптовалютами (послуги цифрових платіжних маркерів) – також під санкціями. Адже з їхньою допомогою можна намагатися обійти фінансові санкції, запроваджені світом за напад Росії на Україну.

До слова, такий крок від Сінгапура – перший за десятиліття акт засудження іншої країни без санкції Радбезу ООН (де, нагадаємо, росіяни мають право вето).

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