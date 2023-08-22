Навіть з підбитим крилом лякає: у Росії знайшли синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні"

У різних регіонах Роії постійно помічають дрони. Цього разу стало відомо про синьо-жовтий безпілотник із патріотичними написами, який 22 серпня знйшли у Тверській області.

Російські телеграм-канали пишуть, що у Тверській області знайшли безпілотник із написом "Слава Україні". У апарату було зламане крило, передає 24 Канал.

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На крилах дрона патріотичні гасла

БПЛА літакового типу довжиною близько метра вранці 21 серпня знайшов пенсіонер із села Рудня Жарківського району.

Дрон синьо-жовтого кольору лежав у лісі, в нього було зламане крило. На одному крилі був напис "Слава Україні", на іншому –"Героям слава".



У Росії знайшли синьо-жовтий дрон / Фото із телеграм-каналів

Безпілотний літальний апарат забрали на огляд агенти ФСБ.

У Роії вже помічали схожі дрони

У Росії 28 березня 2023 року заявляли про "атаку" беспілотниками. Цього разу дрон виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Окрім того, цей "пристрій" був саморобний, а на крилах було написано "Слава Україні".

І хоча виготовлений БпЛА із дерева та пінопласту, росіян "налякало" те, що він "не долетів до Кремля лише 60 кілометрів". Проте найбільше пропагандисти почали істерити через зовнішній вигляд "дрона". Кремлівські посіпаки особливо підкреслюють, що він має жовто-синє забарвлення, а на крилах напис – "Слава Україні".