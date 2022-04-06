Синок проросійської пропагандистки ховається від призову у Парижі

Новини зі світу потвор. Отримав інформацію, що Наташа Влащенко переховує за кордоном свого дорослого сина, який нелегально перетнув український кордон через 2 – 3 тижні після початку війни.

Злочин

Сина звати Сергій, він відомий як піарник депутата від ОПЗЖ Столара.

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Сергій Влащенко одружений, має двох дітей, себто вік у нього цілком призовний. За даними моїх джерел, зараз він разом з Наташею та сім'єю переховується в Парижі на Rue du Louvre і активно займається оформленням біженства.

Покарання

Таким чином, син Влащенко має нести відповідальність як за незаконний перетин державного кордону, так і за втечу за кордон військовозобов'язаного у воєнний час.

Відповідальність за цей злочин найближчим часом буде ухвалена парламентом, закон передбачатиме до 10 років ув'язнення.

Я простежу, щоб його було оголошено в розшук, як і низку інших персонажів.

А ви далі слухайте Наташу, яка неодмінно розповість вам з Парижу, як правильно любити Батьківщину, але ніколи не розповість, чому вона кинула її під час війни і як виховала сцикуна.

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