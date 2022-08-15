Така імовірність – мізерна, – синоптик заспокоїв українців щодо холодної зими

Зима цього року стане для українців дуже складною. Багато регіонів залишилися без опалення через бойові дії. Однак синоптик запевнив, що дуже холодної погоди зимою не буде.

Усі зими в Україні характеризуються температурою повітря, яка є вищою за норму. Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

До теми Підготовка до зими у прифронтовій зоні: чи забезпечать людей буржуйками та дровами

Сильні морози будуть короткочасними

Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України є мізерною. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі і на загальному періоді зими не позначаться,

– пояснив Кульбіда.

За його словами, за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса. Відповідно – зменшилась кількість днів із негативною середньодобовою температурою, а тривалість зимового періоду скоротилася.

Зауважимо, мешканців прифронтових населених пунктів закликають евакуюватися, щоб безпечно пережити зиму. Адже російські обстріли пошкодили труби й опалювальний сезон у багатьох містах та селах не розпочнеться.

Якою буде погода в Україні восени

Кліматологиня та співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко розповіла, що в Україні є тенденція до підвищення температури повітря восени. Зокрема, стовпчики термометрів підійматимуться вище норми у вересні та листопаді. У жовтні – без змін.

Крім того, у листопаді цього року може бути більше дощів, а у вересні сухі дні чергуватимуться з вологими.

Це може вас зацікавити – яка минулого сезону була зима у Карпатах: відео