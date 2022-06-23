Синоптики оголосили на завтра штормове попередження: прогноз погоди на 24 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 24 червня, синоптики прогнозують штормове попередження у багатьох областях України. Зокрема, на Лівобережжі очікують дощі та грози.
Якою буде погода в регіонах та Києві
На заході та більшості південних областей температура повітря сягатиме 29 градусів тепла, а на півночі, у центрі та сході України буде прохолодніше. Погіршення погоди прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Херсоні та Одесі.
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У більшості областей України – негода
У південних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 22-26 градусів тепла, вночі – 12 – 17 градусів. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
На Сході України також опади. Температура повітря подекуди підніметься до 27 градусів тепла, вночі – 11 – 15 градусів. Вітер переважно південно-східний.
Прогноз погоди в областях на 24 червня
- Львів – +24...+26
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +23...+25
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +24...+26
- Рівне – +24..+26
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +24...+26
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +21...+23
- Черкаси – +22...+24
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +23...+25
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +21...+23
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +21...+23
- Київ – +24...+26
Прогноз погоди від Наталки Денисенко
Синоптикиня Наталя Денисенко також написала, що "погода п'ятниці в Україні буде цікавою". Зокрема, а Лівобережжі циклон, центр якого розташувався східніше України, зумовить дощі, грози та при грозах навіть шквалисте посилення вітру.
А ось у західних областях, північних та багатьох центральних антициклон, на ім'я Frido витіснить опади і зробить завтра погоду сонячною, сухою.
Вітер 24-го червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть із штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24+27 градусів.
На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19+23 градуси.
Приємне літнє тепло найближчим часом домінуватиме в Україні, сильна спека малоймовірна,
– написала Наталя Денисенко.
Прогноз погоди на 24 червня / Скриншот Укргідрометцентр