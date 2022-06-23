Синоптики оголосили на завтра штормове попередження: прогноз погоди на 24 червня

У п'ятницю, 24 червня, синоптики прогнозують штормове попередження у багатьох областях України. Зокрема, на Лівобережжі очікують дощі та грози.

Якою буде погода в регіонах та Києві

На заході та більшості південних областей температура повітря сягатиме 29 градусів тепла, а на півночі, у центрі та сході України буде прохолодніше. Погіршення погоди прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

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У більшості областей України – негода

У південних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 22-26 градусів тепла, вночі – 12 – 17 градусів. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

На Сході України також опади. Температура повітря подекуди підніметься до 27 градусів тепла, вночі – 11 – 15 градусів. Вітер переважно південно-східний.

Прогноз погоди в областях на 24 червня

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24..+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +23...+25

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +21...+23

Київ – +24...+26

Прогноз погоди від Наталки Денисенко

Синоптикиня Наталя Денисенко також написала, що "погода п'ятниці в Україні буде цікавою". Зокрема, а Лівобережжі циклон, центр якого розташувався східніше України, зумовить дощі, грози та при грозах навіть шквалисте посилення вітру.

А ось у західних областях, північних та багатьох центральних антициклон, на ім'я Frido витіснить опади і зробить завтра погоду сонячною, сухою.

Вітер 24-го червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть із штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24+27 градусів.

На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19+23 градуси.

Приємне літнє тепло найближчим часом домінуватиме в Україні, сильна спека малоймовірна,

– написала Наталя Денисенко.

У Києві п'ятниця обіцяє, якби не рвучкий північно-східний вітер, майже ідеальну погоду – мінлива хмарність, сонечко, сухо та тепло, +25, +26 градусів.

Прогноз погоди на 24 червня / Скриншот Укргідрометцентр