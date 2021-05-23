Синоптики попередили про сильні зливи

Наступний тиждень на деяких територіях України почнеться із сильних злив. До того ж, рівень води у річках через очікувані дощі підніметься.
Опади очікують лише на Півночі України та у центральних областях. Дощі, які декілька днів йшли на Заході, перемістяться і на інші регіони.
Тим часом У Карпатах наприкінці травня все ще лежить сніг: фото
Де варто чекати зливи
Синоптики попереджають про сильні дощі 24 травня – рівень небезпечності сягне першого – жовтого – рівня. Опади йтимуть вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині.
У Київській області 24 травня вночі значні дощі, місцями гроза – I рівень небезпечності, жовтий.
Наразі ж – 23 травня – в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Підняття рівнів води у річках
Оскільки у західних областях дощі йдуть вже декілька днів поспіль, мешканцям цих регіонів варто очікувати на підняття річок. Так, синоптики прогнозують, що у зв'язку з очікуваними дощами 23 – 24 травня вода підніметься на річках басейну Дністра:
- у Львівській та
- в Івано-Франківській області.
Очікують підйом рівнів води на 0,3 – 1,0 метра над поточними рівнями. Втім, наразі негативних наслідків не очікують.