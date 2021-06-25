Синоптики прогнозують українцям грози й зливи на вихідні: де чекати негоду
Джерело:ДСНС
Протягом 26 – 27 червня майже всі регіони України опиняться у полоні негоди. Рятувальники попередили про грози та зливи.
Найбільше заливатиме західні області. Там зливи з грозами будуть і 26 і 27 червня.
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Де чекати негоду
26 червня парасолі не знадобляться мешканцям лише 7 областей, у центральних та східних регіонах. На решті території України вируватимуть грози та зливи. Водночас температура повітря на Заході опуститься до більш-менш комфортних +24...+26 градусів.
Однак у решті областей стовпчики термометрів покажуть +33...+35 градусів. Максимальна температура повітря складе +35 градусів на Півночі України.
Якою буде погода 26 червня / Фото Укргідрометцентру
27 червня грози вируватимуть і в центральних регіонах. Рятувальники попереджають про шквальні пориви вітру та град. Негода відступить лише на:
- Волині;
- Львівщині;
- Закарпатті.
Погода в Україні 27 червня / Фото Укргідрометцентру
Якою буде погода в липні
За прогнозом синоптиків, погода у липні буде доволі спекотною. Часто температура повітря "перевалюватиме" за +30. Хоча другий місяць літа буде багатшим на дощі, ніж перший.
Температура повітря
- Середня температура повітря вдень становитиме +27...+32 градуси. На Півночі та у Центрі до +30 термометр переважно не дотягуватиме. Липневі ночі теж будуть теплими – +15...+16.
- Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Всередині місяця стовпчики термометрів сягатимуть +32...+34. Натомість на початку та в кінці липня обіцяють +30...+32.