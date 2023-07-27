Синові львівського військкома подарували елітний будинок у Брюховичах, – ЗМІ

Синові львівського військкома подарували елітний будинок з басейном у Брюховичах. Цікаво, що офіційна ціна разом з ділянкою 876 тисяч гривень, проте реальна вартість може перевищувати 4 мільйони гривень.

Згідно з договором дарування, ділянка з будинком розташовані на вулиці Очеретяній у Брюховичах. Нині там активно проводять ремонтні роботи.

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Подарунок за майже мільйон гривень

Син начальника одного з районних військкоматів Львова Владислав Дубовой 29 червня 2022 року отримав у подарунок недобудований будинок у престижному передмісті Брюховичі. На той час об'єкт був готовий на 95% й мав площу майже 640 метрів квадратних, а також земельну ділянку у 0,09 гектарів на вулиці Очеретяній.

У документах вказано, що оцінна вартість будинку 518,5 тисяч гривень, земельної ділянки – 357,5 тисяч гривень. Виходить, офіційна вартість подарунка – близько 876 тисяч гривень. Проте експерти з нерухомості заявляють, що реальна ціна будинку разом з ділянкою набагато вища. Нині така нерухомість можу сягати щонайменше 4 мільйонів гривень.

Ба більше, про значно вищу ціну об'єкта свідчать й інші факти. До слова, недобудований будинок у 2018 році продали на аукціоні за 1,4 мільйона гривень. Також у документах торгів вказано, що на території ділянки розташований також і басейн площею 152 квадратних метри.

Нині у будинку тривають активні ремонтні роботи. Елітний будинок реконструювали, звели основу з колонами під паркан, а також зробили нову покрівлю й замінили вікна.

Подарунок від скандальної забудовниці

У договорі дарування вказано, що будинок від 37-річної забудовниці Альбіни Савчук, яка й придбала його у 2018 році на аукціоні. Варто зазначити, що Савчук фігурує у багатьох скандальних справах, зокрема – незаконне зведення багатоповерхового готелю на березі озера.

Наразі невідомо, що пов'язує забудовницю з Дубовим-молодшим або його батьком – військкомом Андрієм Дубовим. Єдиний зв'язок – Савчук родом з населеного пункту Городок на Львівщині, де у 2015 військком очолював там місцевий районний ТЦК. До слова, син Дубового володіє у Городку земельною ділянкою під "садівництво".

У коментарі NGL.media Андрій Дубовой та Альбіна Савчук відмовилися коментувати причини такого подарунка. Разом з тим, Владислав Дубовой, який є власником будинку, назвав забудовницю "давньою знайомою".

Це (будинок у подарунок – 24 Канал) ніяк не пов'язано з посадовою особою, яку ви назвали, моїм батьком. В мене своє особисте життя. Та й все. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання,

– заявив він у коментарі.

Що відомо про військкома Андрія Дубового

Видання АрміяInform у 2021 році публікувало матеріал про Дубового. Згідно з цією інформацією, він народився у Києві. У 1994 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку, до 2003 року проходив службу на Яворівському полігоні у вузлі тропосферного зв'язку з позивним "Ложний".

Протягом 2003 – 2005 років навчався у Національній академії оборони України. Після цього він опинився на службі у Львівському обласному військовому комісаріаті.

Оскільки декларації про доходи в умовах воєнного стану є закритими, а біографія Дубового не публікувалася у мережі, то відстежити його кар'єру можна лише з відкритих джерел. Наразі відомо, що він працював у Бродівському об'єднаному районному військкоматі, а згодом очолив Личаківсько-Залізничний ТЦК.

Його дружина Алла також була військовослужбовицею. До 2019 року вона працювала у Галицько-Франківському військкоматі. Син Владислав Дубовой після закінчення ВНЗ у 2019 році пішов служити. Наразі невідомо, які діяльність веде син військкома.

Сім'я Дубових володіє кількома земельними ділянками у Львівській області. Всі вони отримані у подарунок від рідних чи знайомих. Також Дубові мають квартиру у Львові, а також кілька автомобілів – Audi A4 2006 року випуску, Volkswagen Touran 2007 рік, ВАЗ-2121 11983 рік й Peugeot 207 2007 року випуску. До слова, військкома Андрія Дубового у 2016 році штрафували на 3 400 гривень за водіння у стані сп'яніння.

Редакціянамагається зв'язатися з Державним бюро розслідувань, аби дізнатися подробиці щодо подарунка сину начальника військкомату.