Синєгубов показав фото кабінету після ракетного удару окупантів: тоді загинуло 29 людей

Російські окупанти 1 березня завдали потужного удару по центру Харкова – майдану Свободи. Будівля Харківської ОВА була пошкоджена, а 29 людей загинули.

Ракетний удар був завданий о 08:00 годині, коли на майдані Свободи перебували люди та їздили автомобілі.

Детальніше У мережі показали наслідки руйнівного ракетного удару по Харкову

Головною ціллю була будівля Харківської ОВА, яка після цього стала непридатною для користування. Окрім того, під її завалами загинули люди.

Загалом жертвами цього ракетного удару стало 29 людей.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фотографію свого кабінету після ракетного удару.



Кабінет голови Харківської ОВА після ракетного удару 1 березня / Фото Олега Синєгубова