У Харкові можуть запровадити комендантську годину з 15:00

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про комендантську годину у Харкові. Зокрема вона може почати діяти фактично посередині дня.

Відповідну інформацію голова ОДА оприлюднив в ефірі каналу "Рада". Про це стало відомо вранці 28 лютого.

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У Харкові можуть змінити час комендантської години

Сьогодні комендантська година може бути з 15:00 до 6:00,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що всю ніч в Харкові відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста.

Місто під контролем. Велика кількість диверсійних груп,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, 27 лютого вся техніка окупантів, яка зайшла в Харків, була знищена. Також понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищили.

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