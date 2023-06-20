Сирени лунали у кількох областях України: існувала загроза застосування балістики

В деяких областях України оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Червоніти" регіони України почали о 12:09. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пройти до укриттів.

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Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській,

Кіровоградській областях.

Нічна атака 20 червня: що відомо

У ніч проти 20 червня в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона лунала більше ніж 6 годин. Причиною цього був пуск дронів-камікадзе "Шахед".

Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ. Понад 20 ворожих дронів збили у Київській області.

Ворог націлився на військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України. Основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина.

На Львівщині росіяни прицільно тричі атакували критично важливий об'єкт. Разом з тим, мер міста наголосив, що все відремонтують найближчим часом.

Через обстріли на Львівщині також змінили маршрути трамваїв. Зокрема, трамвайні маршрути №3 і №9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. О 09:40 маршрути повернулися на лінії й продовжують курсувати звичним маршрутом.

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М" / С-300. Унаслідок влучання постраждало популярне місце для відпочинку.

Тривогу скасували в усіх "червоних" областях.Повітряні Сили ЗС України попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!Повітряну тривогу оголосили у:Тривога оголошена у Сумській області – існує ракетна небезпека.