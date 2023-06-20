Сирени лунали у кількох областях України: існувала загроза застосування балістики

20 червня 2023, 12:13
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В деяких областях України оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Червоніти" регіони України почали о 12:09. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пройти до укриттів. 

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12:42 Тривогу скасували в усіх "червоних" областях. 12:10 Повітряні Сили ЗС України попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!12:09 Повітряну тривогу оголосили у:
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській областях.  
12:01 Тривога оголошена у Сумській області – існує ракетна небезпека. 

Нічна атака 20 червня: що відомо

  • У ніч проти 20 червня в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона лунала більше ніж 6 годин. Причиною цього був пуск дронів-камікадзе "Шахед". 
  • Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ. Понад 20 ворожих дронів збили у Київській області. 
  • Ворог націлився на військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України. Основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина.
  • На Львівщині росіяни прицільно тричі атакували критично важливий об'єкт. Разом з тим, мер міста наголосив, що все відремонтують найближчим часом. 
  • Через обстріли на Львівщині також змінили маршрути трамваїв. Зокрема, трамвайні маршрути №3 і №9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. О 09:40 маршрути повернулися на лінії й продовжують курсувати звичним маршрутом. 
  • Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М" / С-300. Унаслідок влучання постраждало популярне місце для відпочинку.

Автор: Анжеліка Байбак